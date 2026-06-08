Uppgifter: Bayern München visar intresse för Rashford

Marcus Rashfords framtid är fortfarande oviss efter lånesäsongen i Barcelona.

Nu uppges Bayern München vara beredda att utmana om anfallarens underskrift.

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Marcus Rashford ser ut att lämna Manchester United permanent i sommar, men nästa klubbadress är ännu inte klar.

Efter en säsong på lån i Barcelona har den engelske landslagsmannen uttryckt en önskan om att stanna i Spanien. Barcelona ska dock vara tveksamt till att aktivera köpoptionen och uppges samtidigt prioritera andra offensiva förstärkningar.

Enligt Bild-journalisten Christian Falk har Bayern München nu klivit in i bilden. Den tyska storklubben letar efter en ny vänsterytter och uppges vara villig att möta Manchester Uniteds prislapp på omkring 40 miljoner euro, motsvarande cirka 435 miljoner kronor.

Det som kan sätta stopp för en affär är i stället Rashfords lönekrav. Enligt uppgifterna tjänar 28-åringen omkring 325 000 pund i veckan och Bayern väntas kräva att anfallaren går ner i lön för att en övergång ska bli aktuell.