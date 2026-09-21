Diego Simeone storhyllar Barcelona: ”De är bäst just nu”

Atlético Madrid besegrade ärkerivalen Real Madrid med 2–1 i helgens madridderby.

Efter matchen tog tränaren Diego Simeone tillfället i akt att hylla en helt annan konkurrent, ligaledaren Barcelona.

– Det ser ut som att de spelar en helt annan sport än vi gör, säger Simeone till ESPN.

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Atlético Madrid stod för en stark insats i söndags när de sänkte José Mourinhos Real Madrid med 2–1 i derbyts tungviktsmöte.

På presskonferensen efter matchen fick Atlético Madrid-tränaren Diego Simeone en fråga om Hansi Flicks Barcelona och deras nuvarande form.

– Det ser ut som de spelar en helt annan sport jämfört med den vi spelar, säger den Simeone till ESPN.

Simeone lyfte framför allt fram katalanernas enorma effektivitet i offensiven.

– De hade ingen renodlad centralforward, men så dyker Raphinha upp och gör tolv mål. Och Yamal har, om jag inte misstar mig, gjort sju.

Simeone pekar också på Barcelonas aggressiva presspel som den största nyckeln till framgångarna.

– De pressar dig högt upp på din egen planhalva och tar ifrån dig tiden. De oroar sig inte för riskerna eller för att släppa in mål. De är bäst just nu, avslutade argentinske tränaren.





