Potters glädjebesked: ”Han är väldigt nära”

Dejan Kulusevski kan snart vara tillbaka i det svenska landslaget.

Det menar åtminstone Graham Potter.

– Jag hoppas att han kommer med oss, säger förbundskapten till SVT.

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Dejan Kulusevski har brottats med en skada i över ett år. Nu börjar det dock se ljusare ut.

Nyligen meddelade Spurs-mittfältaren att han var tillbaka i full träning med Tottenham Hotspur. Även lagets tränare Roberto De Zerbi har uttryckt hopp om en snar återkomst för svensken.

Även den blågula förbundskaptenen Graham Potter ser positivt på Kulusevskis återhämtning.

– Han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad över honom, hur han hanterat sin skada. Självklart måste vi vara försiktiga med honom. Jag hoppas att han kommer med oss, men vi måste prata med Dejan och Tottenham först, säger Potter till SVT.

Dejan Kulusevski har inte spelat för Sverige sedan november 2024. Han svarade för två mål och en assist när blågult besegrade Azerbajdzjan med 6–0 på hemmaplan.

Mittfältaren fick stort förtroende av den tidigare förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson och bar kaptensbindeln vid flera tillfällen.

– Han är otroligt viktig för laget. Vi älskar honom, hans karaktär och egenskaper. Han är en världsklasspelare och det hjälper enormt att ha med sådana, menar Potter.

Sverige ställs mot Rumänien, Polen och Bosnien & Hercegovina i höstens Nations League-spel. Truppen till de fyra första matcherna tas ut den 16 september.