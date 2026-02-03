Stefan Pettersson lämnar SvFF

Stefan Pettersson slutar i Svenska Fotbollförbundet.

Landslagchefen lämnar efter VM i sommar.

Foto: Bildbyrån

Svenska Fotbollförbundet har gjort om i sin stab och verksamhet. Det innefattar bland annat att rollen landslagschef upphör. Därför står det klart att nuvarande landslagschef Stefan Pettersson kommer att lämna sin roll i förbundet.

SvFF meddelar att Pettersson kommer att kliva av sin roll antingen efter Sveriges playoff till VM eller efter mästerskapet i sommar.

Omorganisationen innebär att Kim Källström kommer att vara chef för det svenska herr- och damlandslaget.

Pettersson har haft rollen som landslagschef sedan 2018.