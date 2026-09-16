Juventus visar intresse för Madueke
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Situationen för Noni Madueke i Arsenal börjar bli allt mer bekymmersam.
Yttern har hamnat utanför Mikel Artetas ordinarie rotation och snålas på speltid.
Den uteblivna speltiden har nu väckt intresse hos Juventus inför januarifönstret.
Förra säsongen gynnades Noni Madueke av Bukayo Sakas långvariga skadefrånvaro. Med Saka fullt återställd, i kombination med nyförvärvet Christos Tzolis ankomst och löftet Max Dowmans genombrott har konkurrensen tätnat rejält och Maduekes speltid blivit hårt begränsad.
Det har satt sina spår i säsongsinledningen, där den 24-årige engelsmannen hamnat allt längre ifrån Mikel Artetas startelva. Hittills har det bara blivit 100 minuters speltid fördelat på fyra framträdanden, varav ett var ett enminutsinhopp i Londonderbyt mot Chelsea.
Enligt CaughtOffside vill inte Arsenals ledning att engelsmannens marknadsvärde ska rasa och överväger därför att låna ut honom i januari till en klubb som kan erbjuda regelbunden speltid på hög nivå.
Juventus och Atlético bevakar situationen
Den situationen öppnar dörren för Juventus. Tränaren Luciano Spalletti letar förstärkningar i vinter, och ett lån av Madueke ses som ett finansiellt smart alternativ då Serie A-klubben har begränsat med budget för stora övergångssummor.
Juventus är dock inte ensamma om sitt intresse. Även spanska Atlético Madrid överväger ett lån i januari, framför allt om Arsenal godkänner att baka in en köpoption i avtalet.
Under sin första säsong i Arsenal noterades Madueke för åtta mål och fyra assist på 43 framträdanden.
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