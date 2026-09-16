Juventus visar intresse för Madueke

Situationen för Noni Madueke i Arsenal börjar bli allt mer bekymmersam.

Yttern har hamnat utanför Mikel Artetas ordinarie rotation och snålas på speltid.

Den uteblivna speltiden har nu väckt intresse hos Juventus inför januarifönstret.

Foto: Bildbyrån

Förra säsongen gynnades Noni Madueke av Bukayo Sakas långvariga skadefrånvaro. Med Saka fullt återställd, i kombination med nyförvärvet Christos Tzolis ankomst och löftet Max Dowmans genombrott har konkurrensen tätnat rejält och Maduekes speltid blivit hårt begränsad.

Det har satt sina spår i säsongsinledningen, där den 24-årige engelsmannen hamnat allt längre ifrån Mikel Artetas startelva. Hittills har det bara blivit 100 minuters speltid fördelat på fyra framträdanden, varav ett var ett enminutsinhopp i Londonderbyt mot Chelsea.

Enligt CaughtOffside vill inte Arsenals ledning att engelsmannens marknadsvärde ska rasa och överväger därför att låna ut honom i januari till en klubb som kan erbjuda regelbunden speltid på hög nivå.

Juventus och Atlético bevakar situationen

Den situationen öppnar dörren för Juventus. Tränaren Luciano Spalletti letar förstärkningar i vinter, och ett lån av Madueke ses som ett finansiellt smart alternativ då Serie A-klubben har begränsat med budget för stora övergångssummor.

Juventus är dock inte ensamma om sitt intresse. Även spanska Atlético Madrid överväger ett lån i januari, framför allt om Arsenal godkänner att baka in en köpoption i avtalet.

Under sin första säsong i Arsenal noterades Madueke för åtta mål och fyra assist på 43 framträdanden.