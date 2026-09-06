Tidigare blågula landslagsspelaren lägger av

Joakim Nilsson har varit klubblös i över ett år.

Nu meddelar 32-åringen att karriären är slut.

– Den här resan har innehållit allt som den här vackra sporten har att erbjuda, skriver han på Instagram.

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Joakim Nilssons fotbollsresa har tagit honom till spel i Sverige, Tyskland och USA. I augusti 2025 valde hans dåvarande klubb St Louis City att Nillson köptes loss från sitt kontrakt. Sedan dess har mittbacken varit klubblös.

Nu meddelar också 32-åringen att han lägger skorna på hyllan.

”Den här resan har innehållit allt som den här vackra sporten har att erbjuda. Varje känsla, varje utmaning, varje oförglömligt ögonblick. Jag hade förmånen att få leva min dröm och spela sporten jag har älskat sedan jag var liten – varje dag”, skriver han.

”Det finns så många människor som jag vill tacka för att ni har varit en del av den här resan – från alla som har arbetat bakom kulisserna i de olika klubbarna, till supportrarna, mina lagkamrater, agenter, mina vänner och, så klart, min familj”.

Förutom St Lous representerade Nilsson IF Änglarna, GIF Sundsvall, Elfsborg samt tyska Arminia Bielefeld.

Det har även blivit 14 landskamper för Sverige. 2016 fick mittbacken även representera blågult under de olympiska spelen i Brasilien.