Ukrainas bakslag – anfallaren missar play off-matchen

Om mindre än en månad ställs Sverige mot Ukraina i en avgörande VM-kvalmatch.

Nu bekräftar Ukrainas förbundskapten att stjärnanfallaren Artem Dovbyk missar mötet.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Senaste gången Sverige mötte Ukraina var i EM-åttondelen 2021. I den 120:e matchminuten gjorde Artem Dovbyk sitt första landslagsmål och eliminerade därmed ”Blågult” från turneringen.

Anfallaren kommer inte få möjligheten att upprepa den bedriften när länderna möts i VM-playoff. Ukrainas förbundskapten Serhij Rebrov bekräftar att Dovbyk inte kommer kunna medverka mot Sverige, till följd av en skada.

– Tyvärr måste man hantera sådana lägen, men jag tycker att vi har konkurrens på varje position. Vi kommer att kalla de spelare som förtjänar det, säger han till Sport.UA.

Sedan tidigare står det klart att Oleksandr Zinchenko missar mötet med Sverige på grund av skada. Ruslan Malinovskyi och Yukhym Konoplya kan inte heller delta, då båda är avstängda.

Mötet mellan Sverige och Ukraina spelas den 26 mars i Valenica. Vinnaren ställs mot antingen Polen eller Albanien i en avgörande finalmatch om platsen i sommarens VM-slutspel.



