Uppgifter: Hodzic byter Sverige mot Bosnien och Hercegovina

I somras bytte Demirel Demirel Hodzic Bologna mot Milan.

Nu byter U21-landslagsmannen bort Sverige för spel i Bosnien och Hercegovina.

Det rapporterar Sportbladet.

Under sommaren fyttade Demirel Hodzic, 20, Bologna mot AC Milan i Italien.



Sedan dess har svensken, som har spelat för U21-landslaget, främst spelat för klubbens U23-lag i Serie C.



Under den nuvarande U21-samlingen togs inte Hodzic ut, då Milan Futuros serie inte har tagit uppehåll.



Nu ser det dock ut som att 20-åringen kommer att byta landslag. Istället för Sverige blir det spel för Bosnien och Hercegovina framöver, om man får tro Sportbladet.



De skriver att Hodzic, enligt italienska uppgifter, har samtalat med Bosniens fotbollsförbund som är angelägna om att svensken väljer spel för deras nation.



Tidningen skriver att det sannolikt kommer att bli så – och att Hodzic byter landslag.