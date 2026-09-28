LIVE: Sverige – Polen

Sverige tar emot Polen i Nations League på Nationalarenan.

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Avspark 20:45

Foto: Bildbyrån

Till skillnad från 2–1-segern mot Rumänien i fredags står Sverige i kväll inför en match utan flera nyckelspelare. Alexander Isak tvingades lämna återbud under gårdagen efter den lårkänning han ådrog sig i en duell med Radu Dragusin. Då det täta spelschemat inte tillåter något risktagande står anfallaren över mötet med Polen. Även Hjalmar Ekdal saknas i truppen på grund av en skada av lindrigare karaktär.

– Det är inte ett stort problem men det är frustrerande för honom och förstås för oss, säger förbundskapten Graham Potter angående Alexander Isak.

Än värre är läget för Emil Holm, som klev av skadad i premiären mot Rumänien. Bologna-försvararen har nu rest till Finland för att träffa skadespecialisten Lasse Lempainen, där en operation för hans skada i baksida lår anses vara trolig. Enligt italienska uppgifter från Corriere dello Sport kan ingreppet hålla högerbacken borta från spel i fyra till sex månader.