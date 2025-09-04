Han togs ut i både mars- och juni-samlingen – men utelämnades från Jon Dahl Tomassons VM-kvaltrupp.

Ett beslut som Besfort Zeneli blev informerad om dagen innan truppen togs ut.

– Han förklarade att jag inte skulle bli kallad den här gången men att jag skulle fortsätta jobba hårt, säger Elfsborgsspelaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Elfsborgs succémittfältare Besfort Zeneli, 22, har deltagit i de två senaste landslagssamlingarna och totalt sett spelat tre landskamper för Sverige.

Förra veckan tog den svenska förbundskapten, Jon Dahl Tomasson, ut den trupp som ska VM-kvalspela mot Slovenien och Kosovo. Då fanns 22-åringen inte med, vilket han visste om redan på förhand.

– Ja, jag fick ett samtal från Jon dagen innan, där vi pratade lite. Han förklarade för mig hur läget såg ut, hur han tänkte och såg på den senaste tiden efter det senaste landslagsuppehållet. Han förklarade att jag inte skulle bli kallad den här gången men att jag skulle fortsätta jobba hårt. Sedan vet man aldrig, det kan bli så att någon lämnar återbud eller att någon får en känning eller liknande och att man blir inkallad. Så man är redo, säger Besfort Zeneli till FotbollDirekt och tillägger:

– Men jag har fått en förklaring och det känns ändå okej.

”Det är bara på planen jag kan prata”

Hur kände du inför samtalet? Trodde du att du skulle bli uttagen igen?

– Nej, jag var självklart inte hundra procent säker. Jag kände att det kunde vara så att jag blev kallad eller att jag inte skulle bli det. Det var den känslan jag hade och när jag fick samtalet, och vi hade pratat en stund, kändes det ändå okej. Även om man alltid vill vara med tog han sig tid att ringa mig och förklara hur han såg på allting. Det uppskattar jag verkligen och jag får jobba hårt och se till att bli uttagen i oktober istället.

Med sitt tidigare facit i landslaget, och en ringa ålder på 22 år, är det inte otänkbart att Zeneli har en framtid i det svenska herrlandslaget. Den bilden instämmer han själv i, även om det kräver fortsatt hårt jobb.

– Jo, självklart. Jag tror vi har samling i oktober, november och sedan mars innan vi förhoppningsvis ska spela VM nästa år. Det är många samlingar kvar och jag ska bara visa hur bra jag är. Det är bara på planen jag kan prata och det är bara där jag kan prestera. Det är det enda som finns och det är det enda som finns i mitt huvud. Det är bara ut och jobba hårt som alltid, sedan hoppas jag att det kommer, avslutar Besfort Zeneli.

Sverige inleder sitt kval till VM-kval genom att möta Slovenien på bortaplan under fredagen.