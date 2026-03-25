16-åriga matchhjälten: ”Extra stort i Europa”

PRAG. Fanny Peterson, 16, blev matchhjälte för Hammarby.

Hon slog in det avgörande målet och det blev en riktig kanon.

– Extra stort att det är en semifinal i Europa, säger Fanny Peterson till FotbollDirekt.

16-åriga stortalangen Fanny Peterson avgjorde för Hammarby.

– Man behöver inte säga så mycket. Det känns jättebra att göra avgörande målet och komma härifrån med en vinst. Jätteskön känsla och vi krigar oss igen hela 90 plus, säger Peterson till FotbollDirekt.

Vad tänker du när du ska slå in målet?

– Jag står där jag står och jag står där jag ska stå och skjuter på det läget och det finns inte så mycket annat än att bara skjuta.

Fanny Petersons firande blev vilt och hon sprang åt fel håll när hon skulle fira, något som blev en snackis efter matchen.

– Det har vi hört några gånger. Förlåt, fan. Jag sprang mot tomma läktare när alla fans var på den andra så det var liten tabbe från mig.

Har du insett hur stort det är att du som 16-åring gör ett avgörande mål i Europa?

– Man förstår det när man står här efteråt men när man är på planen är det bara som vilken match som helst. Men extra stort att det är en semifinal i Europa såklart.

Returen spelas på torsdag den 2 april.