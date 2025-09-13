Adzic hjälte för Juventus – i Derby d’Italia

Matchen mellan Juventus och Inter – Derby d’Italia – blev en fullspäckad tillställning.

Sju mål och en 19-årig matchhjälte.

Drabbningen slutade 4–3 till Juventus.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställdes Juventus och Inter mot varandra i Derby d’Italia. Matchen skulle komma att bli långt ifrån målfattigt.

Den första fullträffen kom efter knappa kvarten spelad när Juventus nya spelare Lloyd Kelly satte dit 1–0. Inter svarade upp några minuter senare när Hakan Çalhanoğlu sköt in kvitteringen.

Innan den första halvleken var över placerade Kenan Yildiz in ett distansskott vilket gav Juventus ledningen.

I den andra akten av derbyt fortsatte målen att ösas in. Hakan Çalhanoğlu satte sitt andra mål i matchen och kvitterade till 2–2. Sedan skulle Inter komma att ta ledningen när Marcus Thuram nickade in 3–2.

Bara några minuter senare svarade hans lillebror Kheprem Thuram för ett mål – vilket innebar 3–3.

På tilläggstid avgjordes matchen. 19-årige Vasilije Adzic, som hade blivit inbytt, slog till med ett distansskott som hittade nätet bakom Inter-keepern. Matchen slutade 4–3 till Juventus.