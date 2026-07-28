Officiellt: Zinedine Zidane tar över franska landslaget

Frankrike har ny förbundskapten.

Zinedine Zidane tar över efter Didier Deschamps.

Kontraktet är skrivet över 2030.

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Nu står det klart, efter massa rykten, att Zinedine Zidane blir förbundskapten för det franska landslaget, det bekräftar förbundet under tisdagen. De meddelar också att kontraktet är skrivet över 2030.

Ikonens senaste uppdrag var som huvudtränare i Real Madrid 2021.

Han tar över efter Didier Deschamps som satt 14 år som förbundskapten och efter VM-besvikelsen gick han och Frankrike skilda vägar, något man visste på förhand.