Jiménez om Max Allegri: ”En skittränare”

Ytterbacken Álex Jimenez drog inte jämnt med Max Allegri under tiden i Milan.

Spanjoren bekräftar nu att han skrev ett argt meddelande till sin tränare.

– Jag valde fel person att skicka det meddelandet till, säger Jimenez till Sky Sport Italia.

Foto: Bildbyrån

I sommars cirkulerade bilder på sociala medier som ska ha visat att Milans dåvarande ytterback Álex Jiménez kallade sin tränare Max Allegri för en ”skittränare” i en SMS-konversation.

Nu, ett halvår senare, bekräftar spanjoren att han skickade ett argt SMS med de bevingade orden till Allegri. Han bekräftar även att han bad italienaren om ursäkt efteråt.

– Det var struntprat. Jag tycker inte att Allegri är en ‘skittränare’, och hans meriter bevisar det. Jag kom direkt från en match, jag hade inte spelat och jag var arg – jag valde fel person att skicka det meddelandet till.

– Från dag ett bad jag Allegri om ursäkt, jag tänkte inte på vad jag skrev. Han accepterade min ursäkt, berättar Jimenez för Sky Sports Italia.

Jiménez lämnade Milan kort efter incidenten och gick på lån till Bournemouth i Premier League. Under vintern beslutade klubben att skriva ett permanent kontrakt med spanjoren.

Den här säsongen har Jiménez spelat 22 matcher för Bournemouth.