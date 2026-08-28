Allsvenskt fiasko – överlägset sämst i Norden

De allsvenska lagen har inte levererat i Europaspelet.

Med kvalet färdigspelat är Sverige överlägset sämst bland de nordiska länderna.

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Sverige har gjort en dålig kvalsommar. Faktum år att endast åtta andra nationer har gjort det sämre.

Med kvalspelet summerat är allsvenskan just nu rankade 46 av Europas 54 ligor när det kommer till prestation i Europa säsongen 2026/27. Sverige har därmed presterat sämre än länder som Nordmakedonien, Georgien och Färöarna.

När jämförelsen med de övriga nordiska länderna görs blir det allt mer dystert.

Norge, som har två lag i Champions League, har presterat näst bäst av alla Europeiska nationer under kvalspelet. För Danmark återfinns på en sjundeplats med fyra representanter i Conference League.

Även Finland, som likt Sverige har ett lag i Conference League, har presterat bra och återfinns på plats 17 i rankingen för årets säsong. Island saknar helt representation i ligafaserna, men har trots det presterat bättre än Sverige poängmässigt i kvalet.

Allsvenskan har därmed tappat rejält jämfört med förra säsongen då ligan slutade på plats 25. Året innan det var det än bättre med en imponerande tolfteplats.

De nordiska ligornas Europaranking 2026/27

Norge, 25.000 poäng

Danmark, 16.000

Finland, 13.500

Island, 8.000

Sverige, 5.000