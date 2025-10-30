Ancelotti stoppade Koulibalys United-flytt: ”Sa att jag ville gå”

Kalidou Koulibaly avslöjar att han var nära att lämna Napoli för Manchester United 2018.

Ett bud på över en miljard kronor låg på bordet – men Carlo Ancelotti satte stopp för affären.

– Napoli hade fått ett bud på 100 miljoner euro, men de tackade nej, säger Koulibaly i podcasten Zack en Roue Libre.

Kalidou Koulibaly var mycket nära att lämna Napoli för Manchester United sommaren 2018 – men övergången stoppades i sista stund.

Den senegalesiske landslagsmannen berättar i podcasten Zack en Roue Libre att Napoli då hade fått ett rekordbud från den engelska klubben.

– Napoli hade fått ett bud på 100 miljoner euro, men de tackade nej, säger Koulibaly.

Tränaren Carlo Ancelotti spelade en avgörande roll i beslutet. Enligt Koulibaly tog italienaren snabbt upp situationen med honom.

– Han sa till mig: ”Jag kom hit för att vinna Scudetton. Vad vill du göra?” berättar mittbacken.

Koulibaly medger att han då ville lämna klubben, men att Ancelotti vädjade till honom att stanna.

– Jag sa att jag ville gå. Då svarade han att om jag lämnade skulle han säga upp sig dagen efter.

Mittbacken blev kvar i Napoli ytterligare fyra säsonger innan han 2022 flyttade till Chelsea för omkring 40 miljoner euro. Året därpå gick han vidare till Al-Hilal i Saudiarabien.

Under sin tid i Napoli spelade Koulibaly 317 matcher, gjorde 14 mål och vann både Coppa Italia och Supercoppa Italiana.