Ancelotti stoppade Koulibalys United-flytt: ”Sa att jag ville gå”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Kalidou Koulibaly avslöjar att han var nära att lämna Napoli för Manchester United 2018.
Ett bud på över en miljard kronor låg på bordet – men Carlo Ancelotti satte stopp för affären.
– Napoli hade fått ett bud på 100 miljoner euro, men de tackade nej, säger Koulibaly i podcasten Zack en Roue Libre.
Kalidou Koulibaly var mycket nära att lämna Napoli för Manchester United sommaren 2018 – men övergången stoppades i sista stund.
Den senegalesiske landslagsmannen berättar i podcasten Zack en Roue Libre att Napoli då hade fått ett rekordbud från den engelska klubben.
– Napoli hade fått ett bud på 100 miljoner euro, men de tackade nej, säger Koulibaly.
Tränaren Carlo Ancelotti spelade en avgörande roll i beslutet. Enligt Koulibaly tog italienaren snabbt upp situationen med honom.
– Han sa till mig: ”Jag kom hit för att vinna Scudetton. Vad vill du göra?” berättar mittbacken.
Koulibaly medger att han då ville lämna klubben, men att Ancelotti vädjade till honom att stanna.
– Jag sa att jag ville gå. Då svarade han att om jag lämnade skulle han säga upp sig dagen efter.
Mittbacken blev kvar i Napoli ytterligare fyra säsonger innan han 2022 flyttade till Chelsea för omkring 40 miljoner euro. Året därpå gick han vidare till Al-Hilal i Saudiarabien.
Under sin tid i Napoli spelade Koulibaly 317 matcher, gjorde 14 mål och vann både Coppa Italia och Supercoppa Italiana.
Den här artikeln handlar om: