Angola uppges betala tolv miljoner euro för att möta Messi

Angola firar 50 år som självständig nation.

Då har man valt att bjuda in de regerande världsmästarna Argentina till en träningsmatch.

Detta ska, enligt Sport News Africa, kosta det angolanska förbundet tolv miljoner euro.

Foto: Bildbyrån

Det är i mitten av november som det argentinska herrlandslaget i fotboll reser till Angola för att spela en träningsmatch.

Detta då Angola firar 50 år som självständig nation och vill fira detta med att möta de regerande världsmästarna. Det blir dock ingen billig affär att lösa för det angolanska fotbollförbundet.

Enligt Sport News Africa ska de ha betalat det argentinska förbundet tolv miljoner euro, eller 131 miljoner kronor, för att möjliggöra träningsmatchen.

En anledning till det höga priset ska handla om att Angola vill se till att stjärnor som Lionel Messi, Julian Alvarez och Lautaro Martínez kommer att spela matchen i november.