Anrika klubben utesluts från all tävlan

Bordeaux har plågats av finansiella problem de senaste åren.

Nu utesluts de tidigare mästarna från att tävla under den kommande säsongen.

Det säger klubben i ett pressmedelande.

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Så sent som 2009 vann Girondins de Bordeaux sin sjätte mästartitel i Frankrike och säsongen därpå nådde man kvartsfinalen i Champions League.

De senaste åren har varit allt förutom lika gyllene. 2021 gick klubben i konkurs och året därpå åkte klubben ur högstaligan för första gången sedan det tidiga 90-talet.

Sommaren 2024 blev klubben först tvångsdegraderade till en franska tredjeligan och kort därpå till Championnat National 1, den franska fjärdedivisionen där amatörregler gäller.

Nu meddelar Bordeaux att klubben blivit utesluts ”från samtliga nationella tävlingar under säsongen 2026/27”. Detta kommer dagen efter att klubben blivit nedflyttad till femtedivisionen av den franska ekonomiska kontrollmyndigheten (DNCG).

I ett pressmedelande förklarar Bordeaux att man ämnar överklaga beslutet. Klubbens överklagan kommer behandlas inom de närmaste 15 dagarna.

Girondins de Bordeaux har genom åren representerats av spelare som Zinedine Zidane, Sylvain Wiltord och Pauleta.