Uppgifter: Valencias lagkapten kan gå till Inter

Cesar Tarrega från egna akademin bär nu kaptensbindeln i Valencia.

Men nu kan han snart vara förlorad.

I spansk press skrivs det om att Inter hör sig för kring den kraftfulle mittbacken.

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I fjol somras var det Cristhian Mosquera som lämnade Valencia för en av Europas största klubbar, detta då Arsenal värvade mittbacken född 2004.

Nu kan den två år äldre Cesar Tarrega var nästa egna mittbacksprodukt som lämnar Valencia för en europeisk gigant.

Serie A-mästarna Inter ska enligt bland annat Tribuna Deportiva ha hört sig för gällande 24-åringen som tagit över kaptensbindeln i Valencia.

Inter som redan sägs vara nära en övergång med John Stones som lämnade Manchester City som Bosman den här sommaren ska även vilja få in ett yngre namn i sin försvarslinje – därav intresset för Tarrega som i fjol gjorde sju spanska U21-landskamper.