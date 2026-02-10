Araujo öppnar upp: ”Jag kände mig inte som mig själv”

Ronald Araujo tog en paus från fotbollen.

Nu berättar uruguayanen om att ha lidit av ångest och depression i en mer än ett år.

– När jag inte mådde bra visste jag att något var fel, säger Barcelona-spelaren till Mundo Deportivo.

Foto: Alamy

I december i fjol kom rapporter från flera medier att Ronald Araujo tar en paus från fotbollen på grund av privata skäl. Anledningen skulle vara att uruguayanen var mentalt dränerad.

Araujo har under 2026 sakta men säkert börja hitta tillbaka på planen i Barcelona och nu bryter han tystnaden efter den tuffa tiden.

– Jag hade inte mått bra på länge, kanske mer än ett och ett halvt år. Man försöker vara stark, kanske på grund av sina rötter, varifrån man kommer, man börjar kämpa på, men jag kände att jag inte var okej. Inte bara inom sport, utan även i mitt familje- och privatliv, säger han till Mundo Deportivo.

Det var i matchen mot Chelsea i fjol som 26-åringen drog på sig ett rött kort och fick enorm kritik. Efter matchen kände han att han inte mådde bra och insåg att han behövde söka hjälp.

– Jag kände mig inte som mig själv, och det var då det klickade och jag sa: något är fel, jag måste säga ifrån och be om hjälp. Jag är den typen av person som håller allt för mig själv, men man måste också förstå att det finns proffs som kan hjälpa en, ge en verktyg för att veta hur man hanterar vissa situationer.

Araujo avslutar med att tacka för allt stöd han mottagit under tiden han har varit borta från fotbollen.

– Jag är tacksam mot alla eftersom jag såg så mycket stöd under den tiden jag bestämde mig för att sluta, och det hjälper. Vi måste förstå att vi, utöver att vara fotbollsspelare, är människor.



