Arsenal historiska – vann första Women’s Champions Cup

Arsenal skrev historia under söndagen.

Londonlaget slog Corinthians med 3–2 efter förlängning och vann den första upplagan av Women’s Champions Cup.

Finalen spelades på Emirates Stadium där Arsenal tog ledningen efter 15 minuter. Stina Blackstenius stressade fram ett misstag i Corinthians-försvaret och Olivia Smith satte returen till 1–0.

Ledningen blev dock kortvarig. Bara sex minuter senare kvitterade Corinthians genom lagkaptenen Gabi Zenotti på nick.

I den andra halvleken såg Arsenal länge ut att gå mot seger när Lotte Wubben-Moy nickade in 2–1. Men långt in på stopptid tilldömdes Corinthians en straff som tog matchen till förlängning.

Där blev Caitlin Foord matchhjälte när hon kontrade in segermålet i den 104:e minuten. Arsenal vann därmed premiärupplagan av Women’s Champions Cup.

Startelvor:

Arsenal: Borbe – Fox, Wubben-Moy, Catley, McCabe – Caldentey, Little – Mead, Smith, Russo – Blackstenius.

Corinthians: Lele – Leticia Teles, Thais Ferreira, Gi Fernandes, Tamires – Aquino, Duda Sampaio, Gabi Zanotti, Vitoria, Andressa Alves – Jaqueline Ribeiro.