Spanien – Kap Verde: Truppnyheter och förväntade startelvor

Spanien och Kap Verde drabbar samman i VM.

Här får du veta allt om truppstatus och förväntade elvor.

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Inför öppningsmatchen ser förutsättningarna olika ut för de båda lagen. Medan Spanien brottas med ett par sena skadekänningar på nyckelspelare, kommer Kap Verde till spel med en fullt frisk trupp, redo att ta sig an sin största utmaning någonsin.

Spanien: Status i truppen och förväntad startelva

De största frågetecknen för förbundskapten Luis de la Fuente rör de unga stjärnorna Lamine Yamal och Nico Williams. Båda har haft skadeproblem inför turneringen och det är osannolikt att tränarstaben riskerar dem i en match där Spanien är så stora favoriter. Men under gårdagen kom förbundskaptenen med glädjande besked att Yamal är tillbaka och skadefri.

Detta öppnar dörren för andra offensiva krafter som Ferran Torres och Dani Olmo att kliva in i startelvan. Laget förväntas ställa upp med en stark elva som kan kontrollera matchen från start. Här är de förväntade startelvor för matchen.

Spanien förväntad startelva (4-2-3-1): Raya – Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Pino, Ruiz, Torres – Oyarzabal.

Denna uppställning ger Spanien en solid defensiv grund med Rodri som ankare, samtidigt som kreativiteten från Pedri och Fabián Ruiz blir avgörande för att bryta ner Kap Verdes försvar. Mikel Oyarzabal förväntas leda anfallet.

Kap Verde: Status i truppen och förväntad startelva

Kap Verde kommer till matchen utan några rapporterade skador eller avstängningar. Förbundskapten Bubista har därmed tillgång till samtliga spelare och kan mönstra starkast möjliga lag.

Fokus kommer att ligga på en solid defensiv organisation där mittbacksparet Pico och Logan Costa får en nyckelroll i att hantera Spaniens offensiv. Framåt vilar hoppet på anfallaren Dailon Livramento, vars snabbhet kan bli ett vapen i kontringsspelet.

Kap Verde förväntad startelva (4-2-3-1): Vozinha – Moreira, Costa, Pico, Paulo – Semedo, Pina – Mendes, Monteiro, Cabral – Livramento.

Med denna startelva siktar Kap Verde på att hålla tätt bakåt och frustrera sina motståndare. Chanserna framåt kommer sannolikt att vara få, så effektiviteten hos Livramento och de offensiva mittfältarna blir helt avgörande.