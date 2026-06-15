Domare anklagas för rasism – gjorde tecken i VAR-rummet

Ytterligare en domarskandal har briserat i VM. Domaren Shaun Evans anklagas för rasism.

Han syntes göra ett vit makt-tecken” i VAR-rummet.

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Reporter: Arvid Larsson

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När VAR-domarna zoomades in i TV-sändningen inför matchen mellan Tyskland och Curacao syntes den australiensiske domaren Shaun Evans hålla upp pekfingret och tummen i en ring – ett tecken som sedan några år tillbak förknippas med Vit makt-rörelsen.

The Athletic uppger att FIFA är ”medvetna om situationen” men att organisationen inte vill kommentera händelsen ytterligare.

Antirasist-organistaionen kritiserar

Intresseorganisationen Fare, som arbetar mot rasism inom fotbollen, har uppmärksammat händelsen. I ett inlägg skriver man att Shaun Evans borde stoppas från att fortsätta döma VM-fotboll.

”En global TV-publik borde inte behöva utsättas för högerextrema individer som använder nynazistiska symboler när de förbereder sig för att titta på en match”, skriver Fare.

Mot invändningen att kontexten och tecknet kan vara misstolkad invänder organisationen.

”Det kan bara vara så att han avsiktligt sänder en högerextrem nynazistisk symbol”, skriver man med hänvisning till att Evans tycktes vara uppmärksam på att kamerorna fångade honom.

Tyskland vann matchen mot Curacao med hela 7–1 och toppar grupp E.