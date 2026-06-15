Officiellt: Cucurella presenterad av Real Madrid

Marc Cucurella lämnar Chelsea efter fyra år i klubben.

Försvararen har skrivit på för Real Madrid.



Marc Cucurella kom till Chelsea säsongen 2022 och har sedan dess gjort 163 matcher för klubben. Under gårdagen kom det uppgifter om att försvararen var på väg till Real Madrid. Så blev också fallet.



Under måndagsförmiddagen presenterade den spanska storklubben Marc Cucurella, som skrivit på ett sexårskontrakt.



The Ahtletic uppger att övergångssumman landar på 600 miljoner svenska kronor, samt att bonusar på 55 miljoner kronor kan tillkomma.



Marc Cucurella inleder Fotbolls-VM ikväll när hans Spanien ställs mot Kap Verde. Avsparkstid är 18.00 svensk tid.

Reporter: Arvid Larsson