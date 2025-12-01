Asensio öppnar upp: ”Behövde hjälp – mådde inte bra”

Marco Asensio har lämnat toppfotbollen för Turkiet.

Men spanjoren ångrar inte uppbrottet från Real Madrid.

– Man måste veta när det är dags att lämna en plats, säger han till Marca.

Efter en lysande start på karriären har Marco Asensio, 29, lämnat strålkastarljuset i Europas toppfotboll. Det tidigare Real Madrid-stjärnskottet har flyttat till Fenerbahçe i Turkiet och lämnat PSG efter en fiaskotid.

I en intervju med Marca öppnar 29-åringen upp om den tunga korsbandsskadan som han råkade ut för under sommaren 2019, som höll honom borta i nästan ett år.

– Ja, jag behövde hjälp. Det är alltid viktigt att få stöd av professionella och det är inte dåligt att dela med sig av de situationer som man inte vet hur man ska hantera. Jag gjorde ett väldigt viktigt inre arbete, också på grund av skadan. Det skapade en viss frustration inom mig, att inte må bra, att inte se allt som tidigare… Det är viktigt att jobba med det, säger Asensio.

– Allt kom lite efter skadan, jag hade en period på ett eller ett och ett halvt år som var svår och man upptäcker mycket inombords, vad som gör en lycklig, vad som inte gör det… Man lär sig också att avlägsna vissa människor från sitt liv… Jag har lärt mig att hantera sådana situationer. Jag började så ung att jag blev tvungen att mogna tidigare än andra och det kommer en punkt där man är mätt och säger stopp. Jag har lärt mig att be om hjälp, att delegera och även att fokusera på fotbollen, fortsätter han.

Marco Asensio tog sig aldrig riktigt tillbaka efter korsbandsskadan, och 2023 gick han till slut skilda vägar från barndomsklubben Real Madrid för ett utlandsäventyr i PSG.

– Jag ångrar mig inte eftersom jag under mitt sista år vann den titel jag saknade, Copa del Rey. Man måste veta när det är dags att lämna en plats. Jag kände en enorm kärlek från fansen, från Florentino, från tränaren… Men jag kände att det var dags. Det var inte ett sportsligt eller ekonomiskt beslut, utan ett personligt beslut. Jag ville sätta upp nya mål eftersom jag behövde en förändring i mitt liv, i min karriär… Real Madrid kommer alltid att vara mitt hem, eftersom jag varit madridista sedan jag var liten, men jag kände att det var dags att prova något nytt, säger Asensio till Marca.