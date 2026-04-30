Ashley Young avslutar karriären

Ashley Young har varit aktiv spelare i över 20 år.

Nu väljer engelsmannen att lägga skorna på hyllan.

– Jag är otroligt stolt och tacksam över att ha uppnått allt jag har gjort under min karriär, säger yttern via Ipswich Towns hemsida.

Foto: Bildbyrån

Ashley Young har startat tre matcher för Ipswich Town i Championship den här säsongen. Nu meddelar 40-åringen att han kommer avsluta karriären efter den här säsongen.

”Det är inte så ofta man sitter och tänker på det medan man fortfarande är aktiv, men jag har levt min dröm under de senaste 23 åren. Nu är det dags att reflektera över vad jag har åstadkommit, och de kommande veckorna och månaderna blir tiden då jag bestämmer vad jag ska göra härnäst”, säger yttern via Ipswich Towns hemsida.

Ashley Young spelade sin första seniormatch säsongen 2003/04, då för Watford i First Division – det som då var den engelska andradivisionen.

Därefter har karriären tagit honom till klubbar som Aston Villa, Manchester United, Inter och Everton. Totalt har Ashley Young spelat 764 matcher på klubbnivå.

I prisskåpet finns bland annat en Premier League och en Europa League-titel med Manchester United, samt en Serie A-vinst med Inter.

Yttern har därtill spelat 39 landskamper för England och representerat landet i både EM och VM.