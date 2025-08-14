Athletic: Chelseas vackra gest till Jotas familj

Chelsea erhöll 150 miljoner kronor i spelarbonusar efter guldet i klubblags-VM.

Nu donerar Londonklubben en del av summan till Diogo Jotas och Andre Silvas familj.

Det rapporterar The Athletic.

Efter Chelseas triumf i klubblags-VM blev det ett rejält klirr i kassan. Londonklubben fick, enligt The Athletic, 114,6 miljoner dollar (drygt 1,1 miljarder kronor).

Av vinstsumman delades 150 miljoner kronor ut i spelarbonusar. Nu står det klart att klubben delar ut en del av bonusen.

The Athletic skriver att Chelsea har fattat ett gemensamt beslut om att donera en del av summan till bortgången Diogo Jotas och Ander Silvas familjer.

Diogo Jota och Andre Silva omkom i en trafikolycka i Spanien den 3 juni. Diogo Jota blev 28 år och hans bror Andre Silva blev 25 år.