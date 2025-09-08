Athletic Club meddelar: Williams muskelskadad

Nico Williams råkade ut för en skada i VM-kvalet för Spanien.

Nu meddelar hans klubblag, Athletic Club, att det rör sig om en muskelskada.

Enligt Mundo Deportivo beräknas stjärnan bli borta i tre veckor.

Foto: Bildbyrån

Det var under gårdagens match mellan Turkiet och Spanien (som bortalaget vann med hela 6-0) som Nico Williams tvingades till byte med skada.

En dag senare, måndag, meddelar Athletic Club att det rör sig om en muskelskada för 23-åringen.

Däremot skriver de inte hur länge stjärnan väntas bli borta. Enligt tidningen Mundo Deportivo rör det sig om omkring tre veckors frånvaro.

Under denna säsong står Williams noterad för spel i tre matcher, där han har gjort ett mål och en assist.