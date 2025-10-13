Athletic: Mendy närmar sig comeback

Ferland Mendy har varit borta på grund av skada sedan i april.

Nu väntas Real Madrid-backen vara tillbaka i träning denna vecka.

Det rapporterar The Athletic.

Foto: Alamy

Ferland Mendy har under en längre tid dragits med skador. Fransmannen har varit borta från spel sedan i april men nu kan han göra comeback.

Enligt The Athletic är Mendy redo att börja träna med Real Madrid den här veckan och väntas snart kunna spela.

Mendy anslöt till ”Los Blancos” från Lyon 2019 och har ett kontrakt till 2028. 30-åringen står noterad för sex mål och nio assist på 201 matcher för den spanska klubben.