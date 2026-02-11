Bajen inställda på tuff kamp i Lissabon: ”Lite mer fult spel”

Efter att ha besegrat både Brann och Ajax kliver Hammarby in i kvartsfinal av Europa Cup under onsdagen.

Detta då man har rest till Portugal där man ställs mot Sporting CP – i vad Emilie Joramo tror kommer att bli en fysisk tillställning.

– De är bra en mot en men kanske inte lika bra strukturerade som vi är, säger hon till FotbollDirekt.

Efter att ha slutat på en tredjeplats i damallsvenskan 2024 väntade ett nytt Europa-kval för Hammarby IF. Där gick man in i en mini-turnering där vinnaren tog en plats i Champions Leagues gruppspel 2025.

Efter en uddamålsseger mot ukrainska FC Metalist väntade Manchester United i den andra kvalmatchen. Den slutade med en 1-0-seger för det engelska laget och således gick ”Bajen” vidare till den första upplagan av Uefa Europa Cup.

Där slog man ut norska Brann i den andra kvalrundan och ställdes senare mot nederländska Ajax i åttondelsfinal. Där skrevs siffrorna till 6-2 över två möten och avancemanget till kvartsfinal var därmed säkrat.

Efter ett längre vinteruppehåll har Hammarby nu rest ner till Portugal för det första av två möten med Sporting CP, som slutade tvåa i den portugisiska högstaligan i fjol.

Då är Bajen-mittfältaren Emilie Joramo minst sagt taggad på den kommande uppgiften, efter att nyligen ha avslutat ett träningsläger i Spanien.

– Vi kom hem från Spanien i torsdags och har tränat lite i minusgrader innan vi nu reser till Portugal, säger hon till FotbollDirekt.

Hur summerar du lägret i Spanien?

– Det har varit ett väldigt bra läger där vi har jobbat mycket både offensivt och defensivt med en relativt ny spelargrupp. Det har varit viktigt för oss.

Det är inte bara stora delar av truppen som är ny i Hammarbys organisation. Det är även den förre assisterande tränaren William Strömberg som har ersatt Martin Sjögren.

– Det är en del saker som är lika och vi vill gärna fortsätta på det vi har påbörjat de två senaste åren. Sedan vill också ”Wille” sätta sin egen prägel på det och han är tydlig med vad han vill, samtidigt som vi får en viss frihet på planen.

Minns tillbaka till returen mot Benfica: ”Kommer vara bra att ha med sig”

Hur bra koll har ni på Sporting som lag?

– Det är en kulturskillnad, det vet vi efter att vi mötte Benfica förra året. Det är lite mer cynism och kanske lite mer fult spel. De är bra en- mot en men kanske inte lika bra strukturerade som vi är. Vi vet att det finns massor av möjligheter i de här två matcherna.

Joramo utvecklar och berättar exakt hur de vill såra sina motståndare:

– De är inte lika strukturerade, speciellt inte i sin egen box och det måste vi utnyttja.

Precis som norskan nämner spelade Hammarby en viktig match på portugisisk mark förra året. Detta då man vände underläge till seger i Lissabon mot Benfica och säkrade gruppspel i Champions League. Då menar 24-åringen att hon har tagit med sig ”väldigt mycket” från den senaste gången man spelade fotboll mot ett portugisiskt lag.

– Man får massa erfarenheter av att spela matcher i Europa, som ofta är lite mer annorlunda jämfört med damallsvenskan. Det har varit otroligt viktigt för oss och vi har också många spelare som var med där. Det kommer vara bra att ha med sig inför de här matcherna.

Till skillnad från förra året inleder Hammarby dubbelmötet i Portugal för att avsluta på hemmaplan. Den matchen kommer att spelas på 3Arena och just nu väntas omkring 5000 personer besöka returen. Det är en siffra som Joramo hoppas ökar inför nästa vecka.

– Vi hoppas på så många som möjligt såklart. Om det hade kommit 10 000 hade det varit helt, helt otroligt. Det hade varit en stor fördel för oss då vi vet vilket bra stöd vi har, men det får vi också om det kommer tre/fyra/fem tusen. Vi vill såklart ha så många som möjligt där i en så viktig match.

Vad tror du om era chanser att ta er vidare till semifinal?

– Jag tror att vi har stora möjligheter. Det är klart att det kommer att vara tufft och vi måste vara så bra vi bara kan. Men det är två matcher som ska spelas och jag tror att det är en liten fördel att ha hemmamatchen sist, så länge vi klarar av att få med oss ett bra resultat från Portugal.

För egen del. Hur stort hade det varit att få spela semifinal i en europeisk turnering?

– Det är klart att det hade varit otroligt stort. Det hade varit otroligt roligt och jag kommer att göra allt för att få uppleva det, vilket jag tror alla i gruppen är eniga om, avslutar Joramo.