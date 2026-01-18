Bakslag för Augustinsson – utbytt skadad nästan direkt

Ludwig Augustinsson hade skadeproblem inför årsskiftet och missade flera matcher.

I dag var han tillbaka i Anderlechts startelva, men olyckan var framme tidigt.

Redan i den sjätte minuten tvingades svensken kliva av skadad.

Foto: Alamy

Ludwig Augustinsson har varit så gott som given i Anderlecht den här säsongen, men de fyra sista matcherna innan uppehållet missade han på grund av skada.

När den belgiska ligan återstartade denna lördag så var svensken tillbaka i Anderlechts startelva, men det blev ingen lyckad comeback.

Redan i den sjätte minuten tvingades svenske bryta på grund av skada rapporterar tidningen HLN.

Totalt den här säsongen har Augustinsson gjort två assist på 14 ligamatcher i Anderlecht.