Bakslag för Starfelt – åkt på ny skada

Carl Starfelt har åkt på en ny skada.

Därför saknades svensken för Celta Vigo i helgen.

Svenskens fot var svullen – efter en stukning tidigare i veckan.

Foto: Bildbyrån

Carl Starfelt spelade hela matchen för Celta Vigo i 2–1-förlusten mot VfB Stuttgart förra torsdagen i Europa League, men i gårdagens La Lige-möte med Elche, så saknades han helt i truppen.

Detta på grund av en ny skada.

Mittbacken som haft skadeproblem under inledningen av säsongen och som missade Sveriges första VM-kvalmatcher på grund av skada, fanns inte med i truppen mot Elche på grund av en svullen fot.

Försvararen stukade foten tidigare under veckan och på grund av svullnaden på foten kunde han alltså inte spela igår, detta berättade Celtas tränare Claudio Giráldez innan matchen.

Huruvida Starfelt blir borta längre än gårdagens match återstår att se.

Om mindre än två veckor är det dags för Sverige att spela VM-kval igen, då ställs man mot Schweiz och Kosovo på hemmaplan.