Barça-stjärnornas ilska – rasande efter mardrömsresa

Barcelonas spelartrupp är rasande, enligt AS.

Anledningen uppges vara en 19 rimmar lång resa från försäsongslägret i Asien.

FC Barcelona spenderade försäsongen på turné i Asien, men när det skulle resas hem till Katalonien väckte resan stor irritation bland spelartruppen. Enligt spanska AS började hemresan med en fyra timmar lång bussresa. Därefter sattes spelartruppen på ett flyg från Seoul, Sydkorea, till Spanien – mitt i natten.

Hemresan ska ha tagit totalt 19 timmar och beskrivs som en ”mardrömsresa”.

”Barça”-stjärnornas frustration sägs främst handla om bussresan på fyra timmar till Seouls flygplats. Flera av spelarna ska ha vädrat sitt missnöje till tränare Hansi Flick direkt, och Barcelona-coachen ska därefter ha gett sina spelare ledigt både tisdag och onsdag.