Barça-tränaren hyllar Bardghji: ”Vi tog rätt beslut”

Roony Bardghji, 20, har tuff konkurrens i Barcelona.

Svensken jämförs med stjärnan Lamine Yamal.

– Han (Bardghji) fokuserar på att förbättra sig varje dag, säger tränaren Hansi Flick till AS.

Foto: Alamy

Roony Bardghji har hittills gjort elva framträdanden i Barcelona. Den svenske yttern har tuffast möjliga konkurrens i form av superstjärnan Lamine Yamal.

Barcelonas tränare Hansi Flick menar att han ser en utveckling hos Bardghji – trots den stenhårda konkurrensen.

– Han har spelat några fantastiska matcher, men det är inte lätt eftersom han jämförs med Lamine (Yamal) för att han spelar på samma position. Han fokuserar på att förbättra sig varje dag, och det är vad jag förväntar mig av honom, säger Flick till AS.

Bardghji har hittills gjort två mål och fyra framspel och Flick är nöjd med beslutet att värva 20-åringen från FC Köpenhamn i fjol.

– Vi tog rätt beslut när vi skrev kontrakt med honom. Han är bra med båda fötterna och avslutar spelet bra, avslutar tränaren.

På onsdagen ställs Barça mot Bardghjis gamla klubb, FC Köpenhamn, klockan 21.00. Svenskens kontrakt med den spanska klubben löper ut sommaren 2029.