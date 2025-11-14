Beskedet: Messi ska bli staty – vid Camp Nou

Lionel Messi ska bli hyllas genom en staty.

Den ska stå utanför Camp Nou.

– Det vore det enda rätta, säger Barcelona-presidenten Joan Laporta enligt enligt Mundo Deportivo.

Foto: Bildbyrån

Lionel Messi gjorde succé i Barcelona och spelade över 700 matcher i klubben. Nu meddelar klubben ska han hyllas för sina prestationer. Messi ska få en staty utanför hemmaarenan Camp Nou.

– Jag och mina kollegor i styrelsen har hela tiden tyckt att något mer behöver göras för Messi. Han bör ha en staty vid Camp Nou, som (Ladislao) Kubala och (Johan) Cruyff. Det vore det enda rätta att Leo har sin egen, för de är ikoniska spelarna som påverkar oss alla. Hans familj måste förstås gå med på det. När tiden kommer och vi har designen kommer vi att lägga fram det, säger Laporta enligt Mundo Deportivo.

Messi spelar nu fotboll i MSL och klubblaget Inter Miami.