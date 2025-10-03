Barças smäll: Lamine Yamal borta i veckor

Lamine Yamal har haft problem med ljumsken.

Smärtorna kom tillbaka i Barcelonas match mot PSG.

Lagets stjärna väntas nu bli borta två till tre veckor, meddelar Barcelona.

Foto: Alamy

Barcelonas superstjärna Lamine Yamal har tidigare haft problem med ljumsken. Sedan en tid tillbaka har han kunnat spela då och då men i Champions League-matchen mot PSG kom problemen tillbaka.

Barcelona meddelar hur lång tid Yamal väntas bli borta.

”Spelaren kommer att missa matchen mot Sevilla och hans återhämtningstid beräknas till 2-3 veckor.”

Lamine Yamal står noterad för två mål och tre assist på 10 framträdanden den här säsongen.