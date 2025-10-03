Barças smäll: Lamine Yamal borta i veckor
Lamine Yamal har haft problem med ljumsken.
Smärtorna kom tillbaka i Barcelonas match mot PSG.
Lagets stjärna väntas nu bli borta två till tre veckor, meddelar Barcelona.
Barcelonas superstjärna Lamine Yamal har tidigare haft problem med ljumsken. Sedan en tid tillbaka har han kunnat spela då och då men i Champions League-matchen mot PSG kom problemen tillbaka.
Barcelona meddelar hur lång tid Yamal väntas bli borta.
”Spelaren kommer att missa matchen mot Sevilla och hans återhämtningstid beräknas till 2-3 veckor.”
Lamine Yamal står noterad för två mål och tre assist på 10 framträdanden den här säsongen.
