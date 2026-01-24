Barcelona är spanska supercup-mästare
Barcelona och Real Madrid möttes i spanska supercupen på damsidan.
Barcelona kan nu titulera sig supercup-mästare efter 2-0 segern.
Under lördagskvällen avgjordes den spanska supercupen på damsidan. Regerande mästarna Barcelona ställdes mot Real Madrid.
Filippa Angeldahl startade för Real Madrid medan Bella Andersson inledde på bänken.
I den 27:e minuten kunde Barcelona ta ledningen. Vänsterbacken Esmee Brugts gjorde 1–0 för Barcelona. 1–0 resultatet stod sig fram till den 94.e minuten då Barcelona-kaptenen Alexia Putellas fastställde slutresultatet 2-0 på straff.
Barcelona vann med 2-0 och kan därmed fortsätta titulera sig som spanska supercup-mästare.
Startelvor:
Barcelona: Coll – Batlle, Paredes, Leon, Brugts – Lopez, Guijarro, Putellas – Graham, Pajor, Pina.
Real Madrid: Misa – Navarro, Mendez, Lakrar, Yasmim – Weir, Däbritz, Angeldal – del Castillo, Feller, Caicedo.
