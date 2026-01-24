Barcelona är spanska supercup-mästare

Barcelona och Real Madrid möttes i spanska supercupen på damsidan.

Barcelona kan nu titulera sig supercup-mästare efter 2-0 segern.

Foto: Bildbyrån

Under lördagskvällen avgjordes den spanska supercupen på damsidan. Regerande mästarna Barcelona ställdes mot Real Madrid.

Filippa Angeldahl startade för Real Madrid medan Bella Andersson inledde på bänken.

I den 27:e minuten kunde Barcelona ta ledningen. Vänsterbacken Esmee Brugts gjorde 1–0 för Barcelona. 1–0 resultatet stod sig fram till den 94.e minuten då Barcelona-kaptenen Alexia Putellas fastställde slutresultatet 2-0 på straff.

Barcelona vann med 2-0 och kan därmed fortsätta titulera sig som spanska supercup-mästare.

***

Startelvor:

Barcelona: Coll – Batlle, Paredes, Leon, Brugts – Lopez, Guijarro, Putellas – Graham, Pajor, Pina.

Real Madrid: Misa – Navarro, Mendez, Lakrar, Yasmim – Weir, Däbritz, Angeldal – del Castillo, Feller, Caicedo.