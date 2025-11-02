Barcelona knep tre enkla poäng mot Elche

FC Barcelona var i stort behov av poäng för att inte tappa mark mot Real Madrid.

Då löste man en enkel seger hemma mot Elche.

Siffrorna skrevs till 3-1 när Lamine Yamal, Ferran Torres och Marcus Rashford nätade.

Foto: Bildbyrån

Under söndagskvällen tog FC Barcelona mot Elche på Estadi Olímpic Lluís Companys i Katalonien.

Då tog hemmalaget en tidig ledning redan i den nionde minuten, då Lamine Yamal slog till. Tre minuter senare höll sig Ferran Torres framme och dubblade ledningen.

Elche reducerade till 2–1 alldeles före halvtidspausen genom Rafa Mir på passning av Alvaro Nunez.

Med en knapp halvtimme kvar att spela slog Marcus Rashford till och gjorde 3-1, vilket blev matchens sista mål.

Barcelona har tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna medan Elche har en vinst, en oavgjord och tre förluster.

Segern var Barcelonas femte raka på hemmaplan.

Texten är delvis framtagen med hjälp av AI.

