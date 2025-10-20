Barcelona överklagar Flicks avstängning: ”Domaren gick för långt”

Barcelonas tränare Hansi Flick fick rött kort i helgens El Clásico.

Nu har klubbens president skickat in en överklagan med förhoppning att Flick leder laget på söndagens El Clásico mot Real Madrid.

Foto: Bildbyrån

Som läget ser ut just nu riskerar Barcelonas tränare Hansi Flick att missa söndagens El Clásico mot Real Madrid. Den tyske tränaren fick rött kort i mötet med Girona i lördags efter att ha protesterat mot domarinsatserna.

Barcelonas president Joan Laporta bekräftar nu att klubben har lämnat in en överklagan.

– Vi har överklagat de två gula korten. Domaren gick för långt och väntade bara på en reaktion för att visa honom det andra. Jag inser att det blir svårt att få avstängningen hävd, men jag har sagt till Flick att vi står bakom honom. Jag uppskattade inte domarens attityd, säger Laporta enligt Football Espana.

Presidenten riktade även kritik mot huvuddomaren.

– Den här mannen har visat ut nästan alla våra framträdande spelare.

El Clásico spelas på Santiago Bernabéu på söndag med avspark 16.15.