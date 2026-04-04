Barcelona rycker i toppstriden – Lewandowski matchhjälte
Barcelona ställdes mot Atletico Madrid under lördagen.
Matchen slutade 2–1 till Barça som rycker i toppen av La Liga.
Under lördagen föll Real Madrid mot Real Mallorca. Då hade toppkonkurrenten Barcelona en chans att rycka i tabellen.
Den katalanska klubben ställdes mot Atletico Madrid under lördagen. Det var hemmalaget från huvudstaden som spräckte nollan i matchen genom Giuliano Simeone i den 39:e minuten.
Kort senare kvitterade Barcelona genom Marcus Rashford.
I slutet av matchen jagade Barça ett ledningsmål för att ha chansen att dryga ut marginalen ner till Real Madrid i tabellen. Då klev inbytte Robert Lewandowski fram och avgjorde. Den polske stjärnan satte 2–1, vilket blev slutresultatet.
Barcelona har nu sju poäng ner till tvåan Real Madrid i La Liga-tabellen.
