Barcelona rycker i toppstriden – Lewandowski matchhjälte

Barcelona ställdes mot Atletico Madrid under lördagen.

Matchen slutade 2–1 till Barça som rycker i toppen av La Liga.

Under lördagen föll Real Madrid mot Real Mallorca. Då hade toppkonkurrenten Barcelona en chans att rycka i tabellen.

Den katalanska klubben ställdes mot Atletico Madrid under lördagen. Det var hemmalaget från huvudstaden som spräckte nollan i matchen genom Giuliano Simeone i den 39:e minuten.

Kort senare kvitterade Barcelona genom Marcus Rashford.

I slutet av matchen jagade Barça ett ledningsmål för att ha chansen att dryga ut marginalen ner till Real Madrid i tabellen. Då klev inbytte Robert Lewandowski fram och avgjorde. Den polske stjärnan satte 2–1, vilket blev slutresultatet.

Barcelona har nu sju poäng ner till tvåan Real Madrid i La Liga-tabellen.