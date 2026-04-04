Real Madrids megafiasko – föll mot bottenlaget

Real Madrid var stora förhandsfavoriter.

Då chockade Real Mallorca och besegrade jätten ”Los Blancos” med 2–1.

Real Madrid är med och slåss om La Liga-titeln med Barcelona. Under lördagen ställdes huvudstadsklubben mot Real Mallorca som inför matchen låg i botten av den spanska ligan.

Efter fyra minuter chockade Mallorca med ett ledningsmål genom Manu Morlanes.

Real Madrid lyckades replikera på hörna i den 88:e minuten av mittbacken Eder Militao.

Men det skrämde inte Mallorca som i den 91:a matchminuten satte dödsstöten. Målskytten blev Vedat Muriqi som inte kunde hålla tillbaka tårarna efter segern.

– Även om jag ser väldigt tuff och ful ut, så är jag också människa, säger segerskytten enligt Marca.

Efter resultatet klättrar Mallorca upp ovanför nedflyttningsstrecket medan Real Madrid riskerar att tappa i toppstriden, vid en Barcelona-seger.