Barcelona vann El Clásico – igen

Barcelona och Real Madrid gjorde upp i veckans andra El Clásico.

Även denna gång var det Barça som tog hem segern.

Tidigare i veckan ställdes Barcelona och Real Madrid emot varandra i Champions League-kvartsfinal. Matchen slutade 6–2 till det katalanska laget och under söndagen drabbade El Clásico-klubbarna samman i Liga F.

Även då var det Barça som vann. Efter mål av Ona Batlle, Alexia Putellas och ett självmål stod det klart att den katalanska jätten tog hem segern med 3–0.

Barcelona toppar Liga F med tio poäng ner till Real Madrid.