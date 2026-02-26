Barcelonas avbräck – de Jong skadad

FC Barcelona har drabbats av ett avbräck.

Frenkie de Jong tvingades avbryta ett träningspass och ser ut att missa flera avgörande matcher framöver.

Foto: Bildbyrån

Olyckan var framme under veckans träning när Frenkie de Jong fick känningar i lårets baksida. Efter den första undersökningen pekar mycket på att nederländaren blir borta i omkring fyra veckor, enligt spanska uppgifter.

Det innebär att Barcelona kan behöva klara sig utan en av sina mest inflytelserika spelare under en intensiv period. Laget står inför utslagsmatcher i Champions League, ett avgörande cupmöte mot Atlético Madrid samt flera viktiga omgångar i ligaspelet.

Med drygt ett dussin omgångar kvar att spela toppar Barcelona tabellen i La Liga och jagas närmast av Real Madrid.

Skadan på de Jong kan därmed få stor betydelse i titelstriden.