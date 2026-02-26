Barcelonas avbräck – de Jong skadad
FC Barcelona har drabbats av ett avbräck.
Frenkie de Jong tvingades avbryta ett träningspass och ser ut att missa flera avgörande matcher framöver.
Olyckan var framme under veckans träning när Frenkie de Jong fick känningar i lårets baksida. Efter den första undersökningen pekar mycket på att nederländaren blir borta i omkring fyra veckor, enligt spanska uppgifter.
Det innebär att Barcelona kan behöva klara sig utan en av sina mest inflytelserika spelare under en intensiv period. Laget står inför utslagsmatcher i Champions League, ett avgörande cupmöte mot Atlético Madrid samt flera viktiga omgångar i ligaspelet.
Med drygt ett dussin omgångar kvar att spela toppar Barcelona tabellen i La Liga och jagas närmast av Real Madrid.
Skadan på de Jong kan därmed få stor betydelse i titelstriden.
