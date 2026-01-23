Barcola hjälte – frälste PSG mot Auxerre

Paris Saint Germain var illa ute borta mot Auxerre.

Då klev Bradley Barcola fram och visade vägen.

Fransmannen stod för matchens enda mål.

Foto: Bildbyrån

Den franska storklubben Paris Saint Germain var illa ute mot Auxerre borta denna fredagskväll.

Med mindre än kvarten kvar stod alltjämt 0–0 på resultattavlan, men det blev inte slutresultatet.

Med ungefär tio minuter kvar satte Bradley Barcola dit 1–0, vilket också blev matchens enda mål.

PSG är nu uppe i serieledning, åtminstone temporärt. Lens kan återta den vid seger mot Marseille imorgon.