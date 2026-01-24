Bayern München förlorade mot bottenlaget
Bayern München leder Bundesliga och hade inte förlorat en ända matchen.
Under lördagens match mot Augsburg förstördes den fina sviten.
Bayern München hade inför omgång 19 inte förlorat en enda match i Bundesliga. Men Augsburg förstörde den fina sviten under lördagens match.
Bottenlaget skrällde på bortaplan. Bayern München ledde med 1–0 fram till den 76:e minuten, då Arthur Chaves satte dit kvitteringen och kort efter det klev Han-Noah Massengo fram och blev hjälte när Augsburg vann med 2-1.
Bayern München är kvar i Bundesliga-ledning trots förlusten medan segrarna Augsburg kunde ta sig förbi kvalplatsen.
