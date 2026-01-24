Bayern München förlorade mot bottenlaget

Bayern München leder Bundesliga och hade inte förlorat en ända matchen.

Under lördagens match mot Augsburg förstördes den fina sviten.

Foto: Alamy

Bayern München hade inför omgång 19 inte förlorat en enda match i Bundesliga. Men Augsburg förstörde den fina sviten under lördagens match.

Bottenlaget skrällde på bortaplan. Bayern München ledde med 1–0 fram till den 76:e minuten, då Arthur Chaves satte dit kvitteringen och kort efter det klev Han-Noah Massengo fram och blev hjälte när Augsburg vann med 2-1.

Bayern München är kvar i Bundesliga-ledning trots förlusten medan segrarna Augsburg kunde ta sig förbi kvalplatsen.