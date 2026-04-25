Bayern München stod för galen vändning

Bayern München stod för en spektakulär upphämtning borta mot Mainz 05.

De vände 0-3 till 4–3 efter ett sent avgörande av Harry Kane.

Bayern München hamnade i ett tungt 0–3-underläge i halvtid efter mål av Mainz genom Dominik Kohr, Paul Nebel och Sheraldo Becker.

I den andra halvleken förändrades matchbilden helt. Efter flera byten vaknade Bayern och vände matchen på drygt 30 minuter. Nicolas Jackson, Michael Olise och Jamal Musiala reducerade och kvitterade innan Harry Kane fullbordade vändningen till 4–3.

Segermålet blev ännu ett kvitto på Kanes målform. Anfallaren noterades därmed för sitt 53:e mål på 45 matcher under säsongen.

Bayern, som redan säkrat ligatiteln, tog därmed ytterligare en seger inför det kommande mötet med Paris Saint-Germain i Champions League.