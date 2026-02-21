Bayern Münchens smäll: Davies skadad

Bayern München meddelar ett bakslag.

Ytterbacken Alphonso Davies har ådragit sig en slitning i låret.

Foto: Bildbyrån

I Bayern Münchens match mot Eintracht Frankfurt åkte Alphonso Davies på en rejäl tackling av Jean-Mattéo Bahoya. Kanadensaren försökte spela vidare efter smällen men behövde kliva av i den 50:e minuten.

Nu meddelar Bayern München att Davies är skadad. 25-åringen ådrog sig en muskelslitning i sitt högra lår och kommer att vara borta ”tills vidare”.

Alphonso Davies kom nyligen tillbaka efter en lång korsbandsskada men verkar nu bli borta en tid framöver. Dessutom väntar VM i sommar för 25-åringen då Kanada är en av värdnationerna.