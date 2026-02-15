Bayerns besked: Neuer skadad
Manuel Neuer är skadad.
Bayern München meddelar under söndagen att tysken är skadad.
I lördagens match mot Werder Bremen skadade sig Manuel Neuer. Under söndagen meddelade Bayern München att en medicinsk undersökning är gjord och han har dragit på sig en muskelbristning i vaden.
Hur länge Neuer blir borta kommunicerar inte klubben, men enligt Bild handlar det om tre veckor.
Bayern Munchen vann matchen mot Werder Bremen med 3-0.
