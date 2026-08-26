Bazoumana Tourés målskytt i debuten

Bazoumana Touré har visat upp sig i Newcastle.

Han stod för ett mål i debuten under onsdagskvällen.

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Newcastle klev under onsdagen in i den engelska ligacupen när Charlton från Championship stod för motståndet.

Anthony Elanga, som nätade i helgens ligapremiär mot Liverpool, fick inleda matchen på bänken. I stället var det en annan svenskbekanting som hamnade i fokus.

Bazoumana Touré kvitterade för Newcastle i den 38 minuten efter att ha blivit framspelad av Amar Dedic. Touré anslöt till klubben från Hoffenheim i somras, efter att dessförinnan ha spelat för Hammarby i Allsvenskan.

”Amar Dedic gör det mycket bra längs högerkanten och slår ett utmärkt inlägg in mot mitten, där Bazoumana Traore har tagit sig in mellan två försvarare och nätat från nära håll. Han ser mycket glad ut över sitt första mål för klubben”, skrev BBC i sin liverapportering.

Tourés match tog dock slut redan i halvtid när han ersattes av Harvey Barnes.

Engelsmannen behövde inte lång tid på planen innan han höll sig framme och satte 2-1 tidigt i den andra halvleken. Det såg länge ut att bli segermålet, men Charlton vägrade ge sig.

Med drygt tio minuter kvar tilldömdes gästerna en straff sedan Lewis Hall fått bollen på handen i eget straffområde. Isaac Price klev fram från elva meter och kvitterade.

Newcastle skulle dock få sista ordet. I den 81 minuten blev Harvey Barnes tvåmålsskytt när han åter gav hemmalaget ledningen och fastställde slutresultatet.

Elanga fick komma in med 25 minuter kvar att spela, men lyckades inte göra något större avtryck.