Beata Olssons succé – hattrick på sju minuter

Beata Olsson bytte KDFF mot Liverpool förra året.

I genrepet mot Durham slog svensken till med hattrick.

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Nästa helg drar Women’s Super League i gång och i genrepet visade landslagsanfallaren Beata Olsson fin målform.

Mot Durham, som spelar i WSL 2, öppnade svenskan målskyttet i den 13 minuten. Sex minuter senare utökade hon ledningen och i den 20 minuten fullbordade Olsson sitt hattrick.

Förra säsongen noterades Olsson för sex mål och två assist på 16 matcher. I premiären väntar Charlton.

Även svenskorna Cornelia Kapocs och Alice Bergström fanns med från start. Matchen slutade till sist med en 7–1-seger.