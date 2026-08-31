Beata Olssons succé – hattrick på sju minuter
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Beata Olsson bytte KDFF mot Liverpool förra året.
I genrepet mot Durham slog svensken till med hattrick.
Nästa helg drar Women’s Super League i gång och i genrepet visade landslagsanfallaren Beata Olsson fin målform.
Mot Durham, som spelar i WSL 2, öppnade svenskan målskyttet i den 13 minuten. Sex minuter senare utökade hon ledningen och i den 20 minuten fullbordade Olsson sitt hattrick.
Förra säsongen noterades Olsson för sex mål och två assist på 16 matcher. I premiären väntar Charlton.
Även svenskorna Cornelia Kapocs och Alice Bergström fanns med från start. Matchen slutade till sist med en 7–1-seger.
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